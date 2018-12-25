Eczacıbaşı VitrA devreyi lider tamamladı
25 Aralık 2018, Salı
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devreyi lider tamamladı

Eczacıbaşı VitrA devreyi lider tamamladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci devre son hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden , sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

Karşılaşmaya Güldeniz Önal ve 'ın etkili ataklarıyla başlayan , teknik molaya 12-2 önde girdi ve genç oyuncu 'in bloklarının da katkısıyla birinci seti 25-6 kazandı. Ev sahibi ekip ikinci sette teknik molaya 12-9 önde girerken, 'nun ve Beyza Arıcı'nın oyunlarıyla ön plana çıktığı seti 25-18 aldı. Üçüncü seti konuk ekip 25-20 kazanırken, son sette oyunun hakimiyetini tekrardan ele geçiren turuncu-beyazlılar, maçı 3-1 sonlandırdı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 25 sayıyla Gözde Yılmaz ve 23 sayıyla Meliha İsmailoğlu olurken, Merve Atlıer de 5 blok sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, 28 Aralık Cuma günü 'a konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİTESPOR: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda
SETLER: 3-1 (25-6,25-18,20-25,25-11)
SÜRE: 91 dakika (19,25,25,22)

  1. 25.12.2018 16:02
  2. Güncelleme: 25.12.2018 16:42
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