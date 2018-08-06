Bursa BŞB’den iki imza geldi – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’den iki imza geldi

    Bursa BŞB’den iki imza geldi
    VOLEYBOL Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele edecek olan , geçtiğimiz sezon formasını terleten orta oyuncu Furkan Dur ve bir dönem 'da oynayan smaçör Esat Dalgıç'ı kadrosuna dahil etti. Genel Sekreter Ahmet Bayhan, "Efeler Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda kadrosumuz güçlendiriyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncularla iddialı bir ekip haline geldik" diye konuştu.
    1. 6.8.2018
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