Eczacıbaşı VitrA, Minsk deplasmanında – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Minsk deplasmanında

    Eczacıbaşı VitrA, Minsk deplasmanında

    , finali ilk maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. ?

    , finali ilk maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    2018 CEV Kupası Final Etabı ilk maçında Minchanka Minsk'e konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, 'daki antrenmanını tamamlayarak Belarus'a doğru yola çıktı. Minchanka Minsk - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması 3 Nisan Salı günü saat 19.30'da (TSİ), Palace of Sport Uruchje'de oynanacak.
    Turuncu-beyazlı oyuncu Büşra Kılıçlı, bu maçtan avantalı dönmek istediklerini belirterek, "CEV Kupası bir adım uzağımızda. Kupa için Minchanka maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Rakibimiz önceki maçlarda oldukça iyi bir takım oyunu oynadı. Özellikle çıktıkları yarı final maçları oldukça zorluydu. Yapmamız gereken rakibi iyi analiz edip, sahada kendi takım oyunumuzu ortaya koymak. Final maçında ev sahibi olmak bizim için avantaj ama önce Belarus'taki maçı düşünüp, ona odaklanmalıyız. Kendimize olan inancımız ve güvenimiz tam, kupayı evimize getirmek istiyoruz" dedi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:30
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