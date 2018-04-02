Eczacıbaşı VitrA, Minsk deplasmanında
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda Minchanka Minsk ile karşılaşacak. ?
2018 CEV Kupası Final Etabı ilk maçında Minchanka Minsk'e konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'daki antrenmanını tamamlayarak Belarus'a doğru yola çıktı. Minchanka Minsk - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması 3 Nisan Salı günü saat 19.30'da (TSİ), Palace of Sport Uruchje'de oynanacak.
Turuncu-beyazlı oyuncu Büşra Kılıçlı, bu maçtan avantalı dönmek istediklerini belirterek, "CEV Kupası bir adım uzağımızda. Kupa için Minchanka maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Rakibimiz önceki maçlarda oldukça iyi bir takım oyunu oynadı. Özellikle çıktıkları yarı final maçları oldukça zorluydu. Yapmamız gereken rakibi iyi analiz edip, sahada kendi takım oyunumuzu ortaya koymak. Final maçında ev sahibi olmak bizim için avantaj ama önce Belarus'taki maçı düşünüp, ona odaklanmalıyız. Kendimize olan inancımız ve güvenimiz tam, kupayı evimize getirmek istiyoruz" dedi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:30
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
Eczacıbaşı VitrA, Minsk deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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