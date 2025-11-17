Kaf Kaf’ın gözü cezalarda

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, PFDK'ya sevk edilen 7 as oyuncusuyla ilgili verilecek kararları bekliyor. Kurul, geçen hafta ilk etapta Süper Lig ve 1'inci Lig'de bahis nedeniyle sevk edilen 102 futbolcuyla ilgili kararlarını açıklarken, alt liglerle ilgili kararların bugün çıkması öngörülüyor.
