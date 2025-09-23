CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 3. Lig Altay’da Yusuf Şimşek sesleri

Altay’da Yusuf Şimşek sesleri

Altay'da istifa eden teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun yerine yönetim, Yusuf Şimşek'i getirmek istiyor. Daha önce mayıs ayında Şimşek'le temas kuran başkan Sinan Kanlı, Kurşunlu ile devam kararı almıştı. Kurşunlu'nun istifası sonrası Şimşek, teknik direktörlük için ilk tercih oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
