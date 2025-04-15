Karşıyaka’ya 10 futbolcudan ihtar

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime haftalar Bursaspor şampiyonluğunu ilan ederken, ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da ihtar şoku yaşanıyor. Hafta sonu 2-1 kaybedilen Silife Belediyespor maçı öncesinde 10 tane as oyuncunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduğu öğrenildi. Birkaç futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kanalıyla alacak başvurusu yaptığı, bazı oyuncuların ise alacakları ödenmezse serbest kalmak için TFF yoluna gittiği ifade edildi. Yeşil-kırmızılı ekipte, başvuran oyuncuların paraları 1 ay içinde ödenmezse, play-off karşılaşmaları öncesi serbest kalma haklarını elde edecekleri belirtildi.

Yeşil-kırmızılı ekipte Başkan İlker Ergüllü, hafta sonu oynanan Silifke maçı öncesinde geçtiğimiz hafta cuma günü takıma 1.2 milyon TL tutarında 2 galibiyet primi ödemesi gerçekleştirdi. Normal sezonun kalan maçlarına prim verilmeyeceğini futbolculara ifade eden Ergüllü, mayıs ayı başında takıma hakediş ödemesi yapma sözü vermişti.

Öte yandan Karşıyaka'da birçok personel maaş alamadığı için işten ayrılırken, mevcut çalışanların ise yaklaşık 5 aydır hiçbir ödeme almadığı öğrenildi.