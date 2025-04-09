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Haberler TFF 3. Lig İstanbul talebi

İstanbul talebi

Bursaspor, şampiyonluk parolasıyla çıkacağı Artvin Hopa maçını İstanbul’da oynamak istiyor. İki kulübün de anlaşmasıyla TFF’ye başvuruda bulunuldu

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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İstanbul talebi

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta 28. haftada Artvin Hopaspor ile Arhavi İlçe Stadı'nda oynaması gereken mücadelenin İstanbul'da yapılması için talepte bulundu. 28. hafta sonunda grubunda topladığı 64 puanla ilk sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 13 Nisan Pazar, Artvin Hopa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki kulüp yönetiminin anlaşmasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanması için talepte bulunuldu. TFF yönetiminin, bu talebi olumlu karşıladığı ve karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasının beklendiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı takım, Artvin Hopaspor'la oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğu resmen ilan edecek ve 2. Lig'e yükselmiş olacak.

ENES ÇELİK LİDERLİĞİNDE ÇIKIŞTA

Kulüp tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, sezon başında Enes Çelik başkanlığında çıkışa geçti. Çelik yönetiminde emin adımlarla ilerleyen Bursa temsilcisi, iç saha maçlarını ortalama 40 bin taraftar karşısında oynayarak Türk spor kamuoyunun dikkatini çekti.

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