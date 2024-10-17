Zirvenin sahibi

Yeniden eski başarılı günlerine dönmek isteyen Bursaspor, adeta küllerinden doğuyor. Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 6 hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, hiç yenilgi yaşamadı, liderlik koltuğuna oturdu. Esas olarak 6 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandıran Timsah, kalesinde ise hiç gol görmedi. Bursaspor, bu sonuçlarla Türkiye liglerinde hem namağlup hem de gol yemeden liderliğe yükselen tek takım olmayı başardı. Bursaspor, taraftarlarına da gelecek adına umut verdi.

HER MAÇ KAPALI GİŞE

Yeşil beyazlı kulüp aynı zamanda taraftarlarıyla da Türkiye'ye örnek olmasını bildi. Bursaspor taraftarları takımları 3. Lig'de mücadele etse bile gösterdikleri destekle manşetleri süsledi, seyirci ortalama rekorları kırdı. Timsah, bu sezon ligde evinde oynadığı 3 iç saha maçını da kapalı gişe oynadı, taraftarlar 3 maçta da tüm biletleri tüketti. 43 bin 361 kapasiteli Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılan maçlarda oluşan atmosfer taraflı tarafsız herkes tarafından beğeni topladı ve örnek gösterildi.

AHMET İLHAN FARKI

Sezon başında Bursaspor'a transfer olan Ahmet İlhan Özek, tecrübesi ve performansıyla öne çıkıyor. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu 6 maçta oynarken 4 gol, 1 asistle 5 gole direkt etki etti. Aynı zamanda takım kaptanı olan Ahmet İlhan, saha içi ve saha dışında da liderliğiyle güven verdi.