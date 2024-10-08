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Çayelispor'dan siftah
Çayelispor, 3. Lig 5. haftasında İzmir deplasmanında Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. 30 yıl aradan sonra yükseldiği 3. Lig'deki bu zafer, Çayelispor için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeşil-beyazlıların gollerini 18. dakikada penaltıdan Hakan Kuş ve 45+5'te Musa Eren Karakaş attı. Bu galibiyetle Çayelispor, puanını 6'ya çıkararak averajla 9. sıraya yükseldi.
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