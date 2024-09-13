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Haberler TFF 3. Lig

Çağatay imzaladı

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, Esenler Erok’tan Çağatay Yılmaz’ı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Çağatay imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden ve hedefini 2.Lig olarak belirleyen Karşıyaka, TFF 1.Lig ekiplerinden Esenler Erok'tan forvet oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcunun transferini İzmir ekibi şu sözlerle duyurdu: "Çağatay Yılmaz'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Esenler Erokspor ile anlaşmış bulunmaktayız. Çağatay'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz." Bursa'da futbola başlayan ve Kırşehir, Amed ve Niğde Anadolu'da oynayan Çağatay, geçen sezon yine Bursaspor'da forma giymiş ve 25 maçta 13 gol atmayı başarmıştı.

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