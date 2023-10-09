Haberler TFF 3. Lig Balıkesirspor'da ayrılık resmen açıklandı! Recep Çetin...

Balıkesirspor'da ayrılık resmen açıklandı! Recep Çetin...

Son dakika spor haberi: TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Recep Çetin ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; Deneyimli hoca ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı ifade edildi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 16:09
Balıkesirspor'da ayrılık resmen açıklandı! Recep Çetin...

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi. Son maçında Muş 1984 Muşspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Çetin ile Balıkesirspor Yönetim Kurulu, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Balıkesirspor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ayrılığı şu ifadelerle açıkladı:

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlük görevini yapan Recep Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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