Osmaniyespor'a acı haber! Bergama Belediyespor maçı öncesi yaşanan kaza sonrası 1 taraftar vefat etti

TFF, Osmaniyespor taraftarlarının, Bergama Belediyespor maçı için yaptığı yolculuk esnasında, kaza yaptığını açıkladı.

İşte o açıklama:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'ya bağlı Gölmarmara ilçesinde kaza geçirdiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazada hayatını kaybeden Osmaniyespor FK taraftarına Allah'tan rahmet, camiaya başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.



