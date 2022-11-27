Haberler TFF 3. Lig Osmaniyespor'a acı haber! Bergama Belediyespor maçı öncesi yaşanan kaza sonrası 1 taraftar vefat etti

Osmaniyespor'a acı haber! Bergama Belediyespor maçı öncesi yaşanan kaza sonrası 1 taraftar vefat etti

TFF 3. Lig'de oynanacak Bergama Belediyespor - Osmaniyespor maçı öncesi, acı haber geldi. Osmaniyesporlu taraftarları taşıyan araç kaza yaptı ve 1 taraftar hayata gözlerini yumdu. İşte o açıklama.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:21 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:29
Osmaniyespor'a acı haber! Bergama Belediyespor maçı öncesi yaşanan kaza sonrası 1 taraftar vefat etti

TFF, Osmaniyespor taraftarlarının, Bergama Belediyespor maçı için yaptığı yolculuk esnasında, kaza yaptığını açıkladı.

İşte o açıklama:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'ya bağlı Gölmarmara ilçesinde kaza geçirdiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazada hayatını kaybeden Osmaniyespor FK taraftarına Allah'tan rahmet, camiaya başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.

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