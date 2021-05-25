Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde Bucaspor 1928, İskenderun FK ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada rakibine toplamda 5-4 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928, Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.
Bucaspor 1928 İskenderun FK karşısında penaltılarla 2. Lig'e yükseldi!
Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İskenderun FK ile kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve müsabaka penaltılara gitti. Bucaspor 1928, penaltılar sonucunda bir üst lige yükseldi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:12 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:13