Karşıyaka'nın FIFA kabusu bitti!

Daha önce takımın TFF 1'inci Lig'de yer aldığı yıllarda forma giyen eski yabancılarına olan borçları nedeniyle transfer yasağı ve puan silme cezası alan İzmir'in 108 yıllık kulübü, FIFA'daki tüm borçlarını temizledi. Son 3 yılda taraftar kampanyaları, sponsor ve belediye destekleri ile yönetimin çabasıyla 9 eski yabancı futbolcusunun alacağını kapatarak FIFA'dan gelecek toplam 36 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme tehlikesini ortadan kaldıran Karşıyaka, Igor Duric dosyasını da tamamen kapattı.

Kulüpte takımın 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunun ilk yarısında forma giyen Sırp stoperin faizleri ve avukatlık masraflarıyla birlikte 180 bin Euro'ya yakın alacağını geçen yaz taksitlendirip 6 puan silme cezasının önüne geçen Karşıyaka, son taksidi de kapatıp borcu temizledi. Yıllardır FIFA'lık olduğu 10'uncu yabancı futbolcuya da borcunu kapatan yeşil-kırmızılılar, FIFA tehlikesini ortadan kaldırdı. Eski yabancılardan Tisdell, alacağını Futbol Federasyonu kanalıyla talep ederken yine 2015-16'da oynayan Diarra'nın tehdit oluşturmadığı açıklanmıştı. Başkan Turgay Büyükkarcı, genel kurulda camiaya verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Son kalan Igor Duric dosyasını da kapattık. Artık FIFA'ya karşı hiçbir borcumuz kalmadı. Daha önce puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler yaşayan kulübümüz bundan böyle bu tip bir tehditle karşılaşmayacak. Camiamıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.