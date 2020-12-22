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'nın zirve inadı

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta, 'u yenerek puanını 28'e çıkartan , zirveyi yakaladı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Karşıyaka'nın zirve inadı

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta, 'u yenerek puanını 28'e çıkartan , zirveyi yakaladı. 1 maç eksiğiyle Soma ve İçel'le puanları eşitleyen Kaf-Kaf, şampiyonluktaki iddiasını gösterdi. Yeşil-kırmızılı ekibin hocası Soner Tolungüç, "Zirveyi yakaladık. Sezon sonuna kadar burada kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KOLTUK ZENGİN'İN
Belediyespor'da teknik direktör Mert Korkmaz, Yeşilyurt mağlubiyeti sonrasında görevi bıraktı. 3. Lig 1. Grup ekibi teknik direktörlük görevi için ile anlaştı.

MUĞLA'DA TEKİN DÖNEMİ
MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta 11 maçta tek galibiyetle düşme hattından çıkamayan Muğlaspor'da Egemen Urhan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Tevfik Ata Tekin getirildi. 57 yaşındaki hoca, sezon sonuna kadar imza attı.

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