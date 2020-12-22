Karşıyaka'nın zirve inadı

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta, Şile Yıldızspor'u yenerek puanını 28'e çıkartan Karşıyaka, zirveyi yakaladı. 1 maç eksiğiyle Soma ve İçel'le puanları eşitleyen Kaf-Kaf, şampiyonluktaki iddiasını gösterdi. Yeşil-kırmızılı ekibin hocası Soner Tolungüç, "Zirveyi yakaladık. Sezon sonuna kadar burada kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



KOLTUK ZENGİN'İN

Nevşehir Belediyespor'da teknik direktör Mert Korkmaz, Yeşilyurt mağlubiyeti sonrasında görevi bıraktı. 3. Lig 1. Grup ekibi teknik direktörlük görevi için Özgür Zengin ile anlaştı.

MUĞLA'DA TEKİN DÖNEMİ

MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta 11 maçta tek galibiyetle düşme hattından çıkamayan Muğlaspor'da Egemen Urhan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Tevfik Ata Tekin getirildi. 57 yaşındaki hoca, sezon sonuna kadar imza attı.