Haberler TFF 2. Lig Karşıyaka'da corona virüsü vaka sayısı 14'e yükseldi!

'da corona virüsü vaka sayısı 14'e yükseldi!

2. Lig takımlarından 'da pozitif vakalar artıyor. Takımda corona virüsüne yakalanan toplam kişi sayısının 14'e yükslediği bildirildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:00
Karşıyaka'da corona virüsü vaka sayısı 14'e yükseldi!

, yapılan corona virüsü testleri sonucunda 1 futbolcu ile 2 takım çalışanında pozitif vakaya rastlandığını ve takımdaki toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinde Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde A Takımı'na korona virüs testi uyguladı. Yeşil-kırmızılı ekip, test sonuçlarında 1 futbolcu ve 2 takım çalışanında pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Salı gününde bu yana yapılan testlerde toplamda 9 futbolcu, 1 antrenör ve 4 takım çalışanının corona virüsüne yakalandığını açıklayan Karşıyaka, bu kişilerin izolasyon altına alınarak tedavilerinin takip edildiğini bildirdi.

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