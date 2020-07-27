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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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3. ’de final heyecanı A Spor'da

3. Lig’de final heyecanı A Spor'da

3. 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor saat 21.00'de 'da karşılaşıyor. Maçı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

3. 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor saat 21.00'de 'da karşılaşıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabaka 'nin A Spor'dan naklen yayınlanacak.

  1. 27.7.2020
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