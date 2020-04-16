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16 Nisan 2020, Perşembe
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çalışmaya başladı

Elazığ çalışmaya başladı

3. Lig 2. Grup ekibi Belediyespor'da , sosyal mesafe kuralları ve önlemlerle kentteki 8 futbolcuyla çalışmalara başladıklarını aktardı.

3. Lig 2. Grup ekibi Belediyespor'da , sosyal mesafe kuralları ve önlemlerle kentteki 8 futbolcuyla çalışmalara başladıklarını aktardı. Tutaş il dışında olan futbolcularla ise video konferans yöntemi ile çalıştı klarını belirtti.
  1. 16.4.2020
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