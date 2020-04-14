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14 Nisan 2020, Salı
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Muğla’da virüs acısı

Muğla’da virüs acısı

3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlaspor'un takım kaptanı 'nın dayısı , koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlaspor'un takım kaptanı 'nın dayısı , koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Kulüpten baş sağlığı mesajı yayımlandı
  1. 14.4.2020
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