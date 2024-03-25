Haberler U21 Milli Futbol Takımı İTALYA TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN? | İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN? | İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Ümit Milli Takım'ımız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 10:19
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İTALYA TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN? | İtalya U21 Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya U21 Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA U21 TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya U21 Türkiye U21 maçı 26 Mart Cuma günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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