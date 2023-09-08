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İrlanda U21 3 - 2 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ilk maçında İrlanda U21 Milli Takımı'na 3-2 yenildi. Ümit Millilerin golleri Kenan Yıldız ve Cihan Çanak'tan geldi.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 23:33 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 23:40
İrlanda U21 3 - 2 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ilk maçında İrlanda'ya konuk oldu.

Ümit Milliler, 23. dakikada Kenan Yıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda ev sahibi İrlanda, Andrew Moran'ın 56. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

Ümit Milliler, 76. dakikada Cihan Çanak ile bir kez daha önce geçti. Ancak İrlanda 87. dakikada Gilsenan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.

İrlanda 90+6. dakikada Emakhu'nun golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ümit Milliler gruba mağlubiyetle başladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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