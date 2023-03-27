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Türkiye - Kosova Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı U21

Türkiye Ümit Milli Takım'ımız, hazırlık maçında Kosova'yı konuk edecek. Alanya’da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Kosova Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:10
Türkiye - Kosova Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı U21

Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Kosova ile karşılaşacak. A Spor'dan canlı ve naklen yayınlanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Kosova Ümit Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - KOSOVA ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanya'da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Ümit Milli Takımımızın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Erdem Gökçe (Altınordu), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe A.Ş.), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Ali Barak (Roda JC), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Bartuğ Elmaz (Olympique de Marseille), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Hakan Yeşil (Bodrumspor A.Ş.), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus FC)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Sühan Demirel (Kasımpaşa A.Ş.), Naci Ünüvar (Trabzonspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Levent Sürme

ASpor CANLI YAYIN

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