Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Kosova'yla karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Kosova'yla karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Ümit Milli Futbol Takımı, Antalya'da Kosova ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 10:26
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Kosova'yla karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Antalya'da Kosova ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Alanya'daki Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacak.

Millilerde Tiago Çukur, bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Erdem Gökçe (Altınordu), Emin Bayram (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Ali Barak (Roda), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Orta saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Doğuhan Aral Şimşir (Midtjylland), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Hakan Yeşil (Bodrumspor), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Sühan Demirel (Kasımpaşa), Naci Ünüvar (Trabzonspor)



DİĞER
Depremi İzmit'te yaşamıştı... Oyuncu Sevil Akı nefesi kesilerek anlattı yaşadığı derin acıyı: 45 saniyede hayatım değişti!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: "Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan..."
Fırtına'da ayrılık! Maxi Gomez İspanya yolcusu
F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi!
Milli Takım'da büyük sürpriz! Arda ve Tuncay...
İstanbul barajları doluluk oranı (26 Mart 2023)
İstanbul namaz vakitleri 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 26 Mart 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lihtenştayn - İzlanda maçı hangi kanalda? Lihtenştayn - İzlanda maçı hangi kanalda? 10:49
Slovenya - San Marino maçı hangi kanalda? Slovenya - San Marino maçı hangi kanalda? 10:44
İngiltere - Ukrayna maçı hangi kanalda? İngiltere - Ukrayna maçı hangi kanalda? 10:40
Kazakistan - Danimarka maçı hangi kanalda? Kazakistan - Danimarka maçı hangi kanalda? 10:36
Eyüpspor - Rizespor maçı hangi kanalda? Eyüpspor - Rizespor maçı hangi kanalda? 10:30
Ümit Milliler Kosova karşısında! Ümit Milliler Kosova karşısında! 10:25
Daha Eski
Bodrumspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? 10:22
G.Saray scoutları o yıldızı izledi! G.Saray scoutları o yıldızı izledi! 10:06
G.Saray'a Bakü'de coşkulu karşılama! G.Saray'a Bakü'de coşkulu karşılama! 09:58
Canlı yayında açıkladı! Terim ve Trabzonspor... Canlı yayında açıkladı! Terim ve Trabzonspor... 09:47
G.Saray hazırlık maçı saat kaçta? G.Saray hazırlık maçı saat kaçta? 09:46
Toroğlu'dan flaş Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor" Toroğlu'dan flaş Kuntz sözleri! "Kredisi bitiyor" 09:30