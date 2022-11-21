Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye U21 2-3 Polonya U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U21 2-3 Polonya U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümit Milli Takımı hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada milliler Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 19:41 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:44
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Türkiye U21 2-3 Polonya U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümit Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvatistan'da oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibin gollerini 62. dakikada Metehan Baltacı ve 69. dakikada Emin Bayram atarken, Polonya'nın gollerini 7. dakikada Filip Szymczak, 45+2. dakikada Bartek Kludka ve 56. dakikada Kajetan Szmyt kaydetti.

Ümit Milli Futbol Takımında Enis Destan 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

KAFKAS: "10 KİŞİ KALMAMIZA RAĞMEN OYUNDAN KOPMADIK"

Polonya maçı sonrası değerlendirmede bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyleyerek, "İkinci yarı ortaya koyulan oyun ve mücadele üst seviyedeydi. 28. dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler neticesinde goller bulduk. Burada bir parantez de hakem yönetimine açmak gerekiyor. Bu seviye bir müsabakanın çok altında bir yönetim gösterdi. Bu tür maçlar bize her konuda hazırlık için bir fırsat oluyor. Hem rakibi hem de hakemi aşmanın gerekliliğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

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