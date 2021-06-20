Haberler Türkiye Basketbol Ligi ABD'li forvet Dedric Lawson Beşiktaş'ta!

ABD'li forvet Dedric Lawson Beşiktaş'ta!

ING Basketbol Ligi'nde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve yarı finalde Anadolu Efes'e elenen Beşiktaş, kadrosuna takviye yaptı. Siyah beyazlılar ABD'li forvet Dedric Lawson'u transfer etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:51
ABD'li forvet Dedric Lawson Beşiktaş'ta!

, 23 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Dedric Lawson'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş Icrypex, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı.

2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu, geçen sezon Güney Kore ekibi Goyang Orions'ta forma giydi. 206 cm boyundaki Dedric Lawson, Goyand Orions'ta 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

SON DAKİKA