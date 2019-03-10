Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 90-73 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 12-5 üstün geçti. Oyunu dengeleyen Bahçeşehir Koleji, Rautins'in dış atışlardan ürettiği sayılarla 7. dakikada eşitliği (13-13) yakaladı. Kenardan gelen Melli ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Can Altıntığ'ın pota altından kaydettiği sayılarla Bahçeşehir Koleji, 14. dakikada öne geçti: 19-20. Çabuk toparlanan ve hücumda ritmini arttıran Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 7 sayıya (30-23) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-35 önde gitti.
İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, karşısında Colom'un hücum önderliğinde sayılar üreten ve farkı kapatan Bahçeşehir Koleji, 24. dakikada üstünlüğü yeniden ele aldı: 47-50. Boyalı alandan sayılar bulan Fenerbahçe Beko, oyunu dengeledi ve son çeyreğe 61-61'lik eşitlikle girildi.
Son çeyrekte iki ekip de boyalı alandan kolay sayılar üretirken Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 4 sayıya (73-69) taşıdı. Çeyreğin son bölümünde oyun konsantrasyonunu kaybeden rakibi karşısında Vesely'in pota altından Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 90-73 galip ayrıldı.
- 10.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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