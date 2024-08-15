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Pochettino ABD Milli Takımı ile anlaştı!

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlük teklifini kabul etti. İşte detaylar...

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:27
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Pochettino ABD Milli Takımı ile anlaştı!

Daha önce Tottenham, Paris Saint Germain ve Chelsea'yi çalıştıran Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, ABD'ye gidiyor.

The Athletic'in haberine göre Pochettino, ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmayı kabul etti.

Ünlü teknik direktör, 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'nin başında olacak.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NE ÇIKMIŞTI

2014-2019 yılları arasında Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2018-2019 Şampiyonlar Ligi sezonunda Tottenham'la birlikte Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkmıştı. Ancak Tottenham finalde Liverpool'a 2-0 kaybederek kupayı kazanma fırsatını kaçırmıştı.

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