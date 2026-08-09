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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kombine satışında tarihi rekor

Kombine satışında tarihi rekor

Muhammed Salah transferinin ardından taraftarın yeni sezona ilgisi kombine satışlarına da yansıdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Kombine satışında tarihi rekor

Muhammed Salah transferinin ardından taraftarın yeni sezona ilgisi kombine satışlarına da yansıdı. Bordo mavili kulüp, 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine satışına ulaşarak kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı rekorlar; bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18.000. Tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık. Aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz. 25.000 kombine!"

600 MİLYON TL'LİK GELİR

Kombine satışlarında büyük ivme yakalayan Trabzonspor, ekonomik anlamda da önemli bir gelir elde etti. Açıklanan tribün bazlı satış rakamları ve 2026-27 sezonu kombine fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bordo-mavililerin 19 bin 500 kombine satışından oluşan brüt ciro yaklaşık 600 milyon TL'ye ulaştı. Böylece Salah transferi sonrası artan taraftar ilgisi, kulübün kasasına büyük bir girdi sağladı.

ŞAMPİYONLUK HAVASI

Salah'ın gelmesiyle şehir şampiyonluk havasına girdi. Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan merdivenler bordo-maviye boyandı. 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde 2021-22 sezonunda şampiyonluğunun anısı olarak bordo-maviye boyanan merdivenler de, El Sanatları Çarşısı üreticisi Seher Emirzeoğlu'nun çalışmasıyla yenilendi.

MUHAMMED SALAH CAMİ

Muhammed Salah sevgisi her geçen gün büyüyor. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı için şehirde dikkat çeken bir adım atıldı. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'un Hayrat ilçesinde yapımı tamamlanan yeni bir camiye "Muhammed Salah Gazze Camisi" isminin verilmesi için resmi süreç başlatıldı.

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