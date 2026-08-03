Fırtına umut verdi

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi Avusturya kampını dün tamamladı. Bordo-mavililer, İtalyan ekibi Udinese ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçla kamp dönemini galibiyetle bitirdi. Maça istekli başlayan Trabzonspor, ilk dakikalardan baskısını artırdı. 4'te Aral'ın pasıyla ceza sahasına giren Muçi'nin çaprazdan şutunda top filelerle buluştu. Fırtına yeni sezon öncesi ilk golünü atmış oldu.

BOUCHOUARİ ÖNE ÇIKTI

Ardından ise rakip takım oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Aral ve Saviolo bireysel olarak oldukça hızlı ve güçlü gözükürken, orta sahada Bouchouari ise temposu ile Trabzonspor'u ayakta tutan isim oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Onana tam üç kritik kurtarışa imza attı. Oyuncu değişiklikleri ile iyice düşen tempo sonrasında karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

NASIL OYNADILAR?

BOUCHOUARİ: Udinese karşısında istekli ve orta sahada etkili oynadı, sezon öncesi umut verdi.

CABRAL: Bireysel kalitesi, taktik disiplini ve çok yönlülüğüyle Fatih Tekke'nin elini güçlendiriyor.

PİNA: Sağ bekte kendisine verilen görevi yerine getirdi. Zaman zaman içe kat ederek dikkat çekti.

MUÇİ: Attığı gol ve orta sahadaki lider görüntüsüyle ön plana çıktı. Sezon öncesi dikkat çekti.

ONANA: Kalesinde güven vermeye devam etti. Tecrübesi ve liderliğiyle ön planda yer aldı.

ARAL: Bireysel kalitesi, çalım kalitesi ve yeteneğiyle şimdiden taraftarları heyecanlandırıyor.