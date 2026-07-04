Galatasaray'ı geçerdik

Trabzonspor ile ligi üçüncü bitiren, Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan teknik direktör Fatih Tekke, A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir'e önemli açıklamalar yaptı. Bordo mavili kulübe geldiği günkü durumu asla unutmayacağı belirten Tekke, "Takımın oluşma şekli, aynı oyuncu tiplemeleri, deplasmanda hiç galip gelememiş, 10 kişi kalan Göztepe'ye yenilmiş bir takım vardı. Taraftarın umutları bitmişti. Çok zor günler yaşadım. İlaç kullandım, zayıfladım. Futbolcuların bazıları gitmek istiyordu, bir an önce sezonun bitmesini isteyenler var. Moral olarak bitik durumdaydılar. Geldikten sonra 10 haftada futbolcular sahada bazı şeyleri değiştirebileceklerini fark ettiler" dedi.

HAKEM HATALARI ENGELLEDİ

Tekke şöyle devam etti: Geldiğim günden bu yana 500'e yakın oyuncu izledik. Daha kaliteli kadro kurabilirdik ama gelmeyenler oldu. Bütçesi bize uymayanlar vardı. Geçen yıldan kalanlar, yeni gelenlerin adaptasyonu, bu ortamda hedef belirleme... Bu periyotta Onana, Zubkov, Nwaakaeme, Vişça, Onuachu, Okay ve Ozan gibi tecrübeli futbolcular bize çok yardımcı oldu. Çok zor durumlar yaşadık. Bu süreçleri çok şükür atlattık. Yarıştığımız takımların gücü, kadro kalitesini yan yana koyduğumuzda insanların bize 'üçüncü oldunuz' demesi doğru bir tarif değil. Bütün olumsuzluklara karşı son ana kadar, Alanya ve Başakşehir maçlarındaki hakem hataları, özellikle Alanya maçında çok iyi oynadık ve biz başardık.

HER YIL ZİRVEYE OYNAMALIYIZ

Hızlı transfer yapmamıza rağmen isabetli isimler aldık. Şu an bunların değeri 150 milyon euro'dan fazla. Biz değer elde ettik. Bir sene öncesi 'Küme düşebilirdik'ten bir sene sonra 'Şampiyon olabilirdik'e döndük. Bir senede geldiğimiz nokta beni de şaşırtan bir şekilde çok olumlu. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın, yönetimin, teknik ekibimizin hakkını vermemiz lazım. Biz Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı geçebilirdik. Bu hissi verdik. Hem de hiç kimsenin beklemediği bir şekilde bunu yapabilirdik. Bu bir senede oldu. Belki üç sene gerekiyordu bunun için. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bu sekteye uğramamalı. Trabzonspor her sene şampiyonluğa oynamalı, ekonomik olarak bir noktaya gelmeli.

RAKİPLER KALEMİZE AZ GELDİ

50'den fazla maç oynadık. İyi oynadığımız maç sayısı fazla. Problem yaşadığımız karşılaşmalar oldu. Bizden önce her maçın yıldızı Uğurcan'dı. Ama bizden sonra rakiplerin kalemize gelmesi zorlaştı.

ÖNCE FİZİĞE BAKIYORUZ

Bu bana özel değil, artık herkes ilk önce futbolcuların fiziksel özelliklerine bakıyor. Hızı, yüksek hızda koşu mesafesi, yani atletizm durumu, gerçekten önemli. Topun oyunda kalması 5-10 dakika artacak. Buna uygun antrenman metotları geliştiriyoruz.

DOĞRU KADRO, DOĞRU HEDEF

Avrupa Ligi'ne katılacağız. Durumumuz Avrupa Ligi takımları ile yarışabilir durumda değiliz. Zaten yarışmak durumunda da değiliz. Ekstra durumlar oluşabilir, ummadık şeyler yaşanabilir ama gerçekçi olarak baktığımızda kulübün ekonomik durumu, kadro kalitesi, sistemin kendisi... Hepsini yan yana koyduğumuzda tablo böyle. Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde üst seviyeler daha mı iyi? Maddi gelirlerde yakınlık var. Tabii ki Avrupa Ligi'nde her rakibi yenmek için sahaya çıkacağız. Ama olmazsa Konferans Ligi'nde devam edeceğiz. İnsanların beklentilerinin üstünde bir şeyler başarmamız gerekiyor.

SİSTEM-OYUNCU İLİŞKİSİ

Sistem oyuncunun daha iyi olmasını sağlar. Futbolcunun iyi olması da sistemin daha iyi olmasını sağlayabilir. Yani benim sistemimden dolayı bu futbolcu iyi oynadı diye bir şey doğru değil. Mesela Ozan Tufan'ı her yerde kullanıyoruz. Her pozisyonda da başarılı oldu. Çünkü benim oyuna bakış açımı anlıyor. Ozan'da bu özellikler vardı. Biz onu ortaya çıkardık. Çok kavga ettiğimiz oyuncular da var.

BAŞKANIMIZ ÜZÜLMÜŞ! 'HAKKINI HELAL ET' DEDIM

Başkanımızla ilk konuştuğumuzda 'normal bir insanım' dedim. Teknik adamlık olarak belli kurallarım var. Ben hep şeffaflıktan yanayım. Güvenli alanların kırmızı çizgili olduğu yerde olmayı seviyorum. Dağlar bizi, çobanlık kendini kendine çekiyor. İnsanlardan uzaklaştırıyor bizi hayat. Ben ne diyorsam oyum. Başkanla bazen aramız iyi olmuyor. Başkanımızla yaşlarımız da yakın. Zeyyad ağabey aramızda oluyor hep. Maç günü bir maç, maç önü, devre arası, maç oynanıyor, sonra basın toplantısı. Herkes oraya dikkat kesiliyor. Bazen 'sorulara çok uzun cevap veriyorsun' diyorlar. Söylemek istemediğim ama başkalarının farklı anlayacağı yerlere gidiyor. Geçen sezon öyle bir şey yaşadık. Başkanımızın üzülmesine üzüldüm hemen aradım 'Hakkını helal et başkanım' dedim. 1 defa oldu. Trabzon'da bir de çok var, aradan biri 'fıs, fıs, fıs' yapıyor. Her şey gayet iyi. Ama burası Trabzon. Gök gürledi mesela bir anda karışır Trabzon!

TRABZONSPOR PES ETMEMEMİN ADIDIR

Her şey istediğimiz gibi olmuyor. 'Hocam süper işler yapıyoruz' diyorlar, hayır! Süperlik bir şey yok. Oyuncu var, adam gelmiyor, alamıyorsunuz. Biz herkesle yarışacağız. Ben Trabzonspor'u tarif ederken bir mücadelenin, pes etmemenin, beraber durmazsan dağılmanın adı Trabzon... Trabzonspor bu şehre çok şey verdi, vermeye devam ediyor. Trabzonspor'un da yardıma ihtiyacı var. Beraber olursak Trabzonspor olur. Bu kadar kıskançlık, kötülük, çekememezlik... Birçok takım da bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyor. Fatih Tekke olarak taraftardan kendimi ayırmam. Elimizden geleni yapıyoruz. Kimse aklımızla dalga geçmesin. Hem ülke içi hem de ülke dışı herkesle yarışırız. Duygunun stada, şehre, bana, oyuncuya yansıması lazım. İşimiz kolay değil ama her çabayı sarf edeceğiz.

TOPU HAVAYA VURUP MU ALALIM!

"Ben takımımı tarif ederken şöyle anlatıyorum; sağ yumruk... Bazen yetmez. Bazen 4 formasyonda oynuyoruz. Bir formasyon yetmiyor diye Milli Takım'ı eleştirdiler. Oyun bazen zorunlu bırakır. Herkes formasyon yapıyor. Şimdi herkes geriden oyun kuruyor. Eskiden yoktu. Topu rakibe verip koşalım mı? Geçişte etkili olursun. Top sende duracak. Zaten ön alan baskısı riskini alıyoruz. Genelde takımların çoğu ön alan baskısı yapmak istemiyor. Haiti oynamaya çalışıyor. Ön alan baskısı riskine girmek istemiyor. Havaya vuralım sonra almaya mı çalışalım?"

OYUNCU BEĞENDİM FAS'TA 50 MİLYON EURO ÇIKTI! "KADRO kalitesi Fransa, oyun duygusu Arjantin, sürpriz Fas... Genel olarak İspanya favorilerimden biri. 1 tur sonra gösterir kendini. Herkes oynamaya çalışıyor. Rotasyonlar, formasyonlar... Hakemlerin kurallara çok etkisi var. Teknik adamların oyunu değiştirecek hamle şansı çok gözükmüyor. Fiziksel olarak herkes iyi, herkes baskıdan çıkmaya çalışıyor. Benim dikkatimi duygu çekti. Arjantin'in, Paraguay'ın duygu şekli çok enteresan. En iyi 6 numara Fas'ta... (Ayyoub Bouaddi) Ben başkana hemen attım, baktım 50 milyon Euro'ymuş. Dedim sonra alırız. Yine iş fiziksele geliyor. Oyunu daha fazla oynatmak adına."

HAKEMLERİ ÇOK BEĞENDİM

"Sertlik çok var. Çok iyi yönetiyor. Kaleciye bile 'kalk' dedi hakemler. Hakemlerin yükleri artacak. Oyun oynanıyor. Onların doğru yaptıkları futbolun da atılımını sağlıyor. Oyun hızlandı. Çok beğendim. Kimseyi dinlemiyor, VAR doğru kısa sürede, hakem gördüğünü çalıyor."

GÜNAH BENİ KORKUTUR

"Benim de korktuğum anlar var, yaş da ilerledi. Kendi anlam dünyama ait olmayan, günah dediğim şeylerde birinin beni görmesini hayal etmek beni korkutur."

HERKES OYNUYOR KİMSE AÇIK DEĞİL

"Trabzon insanının en güzel tarafı dinlememesi. Bizim insanımızın ben de kimseyi dinlemiyorum ki! Pozitif eleştiri tabii. Kabayız ama açık sözlüyüz. Açık oynamıyor başkaları herkes oynuyor. Dürüstlüğümüz bazen kabalık oluyor. Beni dinlemiyorlar ki anlasın halkımız. En yakınından en uzağına. Yanımda ben anlatıyorum dinlemiyor, uzaktakini dinliyor. Trabzon böyle bir yer."

"ÇOBAN OLMAK İSTEDİM"

"Futbol olmasaydı çoban olmak isterdim. Alın size de manşet. Kimse yok. Dağlarda yalnız. Trabzonspor'un çoban hocası da derler şimdi. Her kitabın altını çizerim. Son dönemlerden İsmet Özel'in son kitaplarını okurum. İsmet Özel özeldir. 'Yürüdüğünüz yol ile yol üzerindeki işaretler arasında bir oran yoksa orda durmayın', 'Utanmazlar utanan yüzlere galip geldiği yerde oradan sonuç çıkmaz. Utanmazlar asla hayırda yarışmazlar'... Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nazım Hikmet'i de çok beğenirim."

ESKİDEN KORKUSUZDUM

"Trabzonspor ruhu asla pes etmemektir. Bu sevgiyi taşımanın bedeli hep oldu. Ben kendi yaşadıklarımda hem pozitif hem negatif tarafı oldu. Geçen sene kendimi çok yalnız hissettim. Korkularımız artıyor. Eskiden çok korkusuzdum artık yaşlandık. Ben oyun dışında, senaryolar dışında bir şey düşünmem. Benim motivasyonum oyunun kendisi."

"SANTRFOR YOK! İYI OLAN DA ÇOK PAHALI"

"Savic'in sakatlığı var. Batagov değnekleri bırakmadı. Ne zaman tam hale gelir bilmiyoruz. Chibuike Nwaiwu var. Yardımcı Türk oyuncu olsun bulabilirsek iyi bir stoper olsun. Orada problem var. Stoper arıyoruz. Tim (Folcarelli) haricinde 6 numarada oyuncumuz yok, öyle ihtiyaç olabilir. Ozan Tufan, Okay, Muçi, Malinovski'yi farklı bölgelerde kullanıyoruz. Santrfor yok. İyi santrfor çok pahalı. Sağ kenarda oyuncu arıyoruz. Bir oyuncu beğendik, bizden 7 milyon Euro maaş istedi. Biz aynı inandığımızda belki daha az kapasiteli, bize daha uygun aramalıyız. Yabancıda bize göre en iyisini arıyoruz. 2-3 yıl taşıyacak oyuncu arıyoruz."