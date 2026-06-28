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Haberler Trabzonspor Napoli'den Trabzonspor'a çılgın Muçi teklifi!

Napoli'den Trabzonspor'a çılgın Muçi teklifi!

Bonservisi 8.5 milyon euro’ya alınan Arnavut 10 numara için Serie A ekibi Napoli’nin Trabzonspor’a 16 milyon euro + 1 kiralık futbolcu önerdiği belirtildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:50
Napoli'den Trabzonspor'a çılgın Muçi teklifi!

Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi, lig ve kupa maçlarında hücum hattına önemli katkı vermişti. Arnavut 10 numara, ligde çift haneli gol sayısına ulaştı. Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 4 gol olmak üzere toplamda 15 gol kaydederken, 7 asist üreten maestro için yönetim satın alma opsiyonunu kullandı ve Kartal'a 8.5 milyon euro'yu ödeme kararı verdi. Bonservisi alınan 25 yaşındaki yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Muçi için Trabzonspor'un kapısını çalarak 16 milyon euro + 1 kiralık oyuncu önerdiği öne sürüldü. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.

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