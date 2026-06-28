Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi, lig ve kupa maçlarında hücum hattına önemli katkı vermişti. Arnavut 10 numara, ligde çift haneli gol sayısına ulaştı. Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 4 gol olmak üzere toplamda 15 gol kaydederken, 7 asist üreten maestro için yönetim satın alma opsiyonunu kullandı ve Kartal'a 8.5 milyon euro'yu ödeme kararı verdi. Bonservisi alınan 25 yaşındaki yıldız için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Muçi için Trabzonspor'un kapısını çalarak 16 milyon euro + 1 kiralık oyuncu önerdiği öne sürüldü. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.