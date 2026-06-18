Trabzonspor'dan kanat transferine yeni aday: Camilo Mena

Şu ana kadar 3'ü yabancı, 5'i yerli olmak üzere 8 transfer yapan Trabzonspor, sağ kanat listesini genişletiyor. Girona'dan Tsygankov ve Juventus'tan Zhegrova için girişimlerde bulunan Fırtına'nın gündemine gelen son isim Camilo Mena. Bordo-mavili ekibin Polonya takımı Lechia Gdansk forması giyen Kolombiyalı sağ kanadı takibe aldığı öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun sol kanatta ve 10 numarada da görev yapabilmesi nedeniyle dikkat çektiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada görev alan Mena, 5 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Özellikle asist katkısıyla öne çıkan 1.75 boyundaki futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği dikkat çekiyor. Trabzonspor'un Mena ile ilgili henüz resmi bir girişim yapmadığı belirtilirken, oyuncunun transfer listesindeki adaylardan biri olduğu öne sürülüyor. Lechia Gdansk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mena'nın market değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Bu yaz döneminde takımdan ayrılması beklenen genç futbolcu için Polonya kulübünün beklentisinin 4-5 milyon euro civarında olduğu vurgulanıyor.