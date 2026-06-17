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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Milton Delgado hamlesi!

Trabzonspor'dan transferde Milton Delgado hamlesi!

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin son olarak Arjantinli orta saha Milton Delgado'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan transferde Milton Delgado hamlesi!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, orta saha hattı için gündeme gelen Milton Delgado dosyasında hareketlilik devam ediyor.

Bordo-mavililerin, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli orta saha için yaptığı girişimlerin son günlerde yoğunlaştığı iddia edildi.

Fırtına'nın Milton Delgado için daha önce 8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu öne sürülmüştü. Son gelişmelere göre bordo-mavililerin teklifini 10 milyon euro'ya kadar yükselttiği ve Boca Juniors cephesinden gelecek yanıtı beklediği ifade ediliyor.

Arjantin ekibi ise genç oyuncu için 12 milyon euro talep etmişti.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERECEK

Bordo-mavili yönetimin, rakamsal farkın azalması sonrası süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Boca Juniors cephesinin vereceği kararın, transferin yönünü belirlemesi bekleniyor.

Ayrıca Delgado transferinde en dikkat çeken başlıklardan biri de Oulai'nin geleceği oldu. Oulai'ye Avrupa'dan ilgi olduğu bilinirken, bordo- mavili yönetimin olası bir ayrılık durumunda orta sahada kalite kaybı yaşamak istemediği belirtiliyor.

Bu nedenle 1.66 boyundaki yıldızın, Oulai'nin olası ayrılığına karşı düşünülen önemli alternatiflerden biri olduğu belirtildi. Kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Delgado'nun market değeri 10 milyon euro.

YENİ TORREIRA

Bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Milton Delgado,1539 sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Delgado, oynadığı bölge ve fiziksel görünüşünden dolayı yeni Torreira olarak adlandırılıyor.

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