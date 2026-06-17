Trabzonspor'dan Adil Demirbağ için yeni teklif!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, uzun süredir gündeminde bulunan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ için temaslarını hızlandırdı. Fırtına stratejik bir hamle yaptı ve şartlar tamamen değiştirildi.

Daha önce Draguş takası ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken; yeni görüşmelerde Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçi ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi. Görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ederken, Adil Demirbağ'ın da Trabzonspor forması giymeyi istediği öğrenildi.