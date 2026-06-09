Tsygankov geri sayımı

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında başarı hedefleyen Trabzonspor, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapıyor. Bordo-mavili yönetim, sağ kanat takviyesinde de mutlu sona çok yakın. Fırtına, Girona formasıyla dikkat çeken Viktor Tsygankov transferinde önemli bir mesafe kat etti. 28 yaşındaki futbolcunun bordo mavili yönetime "Evet" dediği öğrenilirken, kulüpler arasındaki son detayların görüşüldüğü bildirildi. Hollanda'nın köklü ekibi Ajax devreye girse de Tsygankov için Trabzonspor'un teklifinin çok daha cazip olduğu öğrenildi.

FATİH TEKKE'NİN YENİ LİDERİ

Yeni sezonda iddialı bir oyun anlayışı benimsemek isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin de bu transfere onay verdiği ve Tsygankov'u kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Hem sağ kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde başarı bir şekilde görev yapabilen 1.78 boyundaki yıldız, yüksek teknik kapasitesi, oyun görüşü ve skor katkısıyla ön plana çıkıyor. Ukrayna futbolunun son yıllardaki en istikrarlı isimlerinden biri olan Tsygankov'un, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarına büyük bir dinamizm katması ve liderlik yapması bekleniyor.

MİLLİ MAÇTA HAYRAN BIRAKTI

Transfer komitesinin Tsygankov'u milli takım arasında da yakından takip ettiği ortaya çıktı. Danimarkalı Cristian Eriksen'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre duran Danimarka-Ukrayna hazırlık maçında bordo-mavili kurmaylar Tsygankov'u takip etti. Ukrayna'nın 2-1 mağlup duruma düştüğü zorlu maçta takımının tek golünü atan 28 yaşındaki yıldız, en yüksek reytingi alan ismi oldu. Şut, gol beklentisi, çalım ve isabetli şut gibi istatistiklerde ön plana çıkan Tsygankov, kulüpler arasındaki nihai anlaşmayı bekliyor.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil. Ukrayna Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Tsygankov, kalitesiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim. Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Sol ayağını kullanan Tsygankov, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynayabilmesi ile dikkatleri çekiyor.

30 MİLYON EURO OLMUŞTU

Ukrayna Milli Takımı'nda da düzenli olarak görev alan Viktor Tsygankov, bugüne kadar 66 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 14 gol atan başarılı kanat oyuncusu, 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Tsygankov, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaşmıştı.

ÇALIŞKAN TEKNİK KANAT

Tsygankov modern futbolun "çalışkan teknik kanat" profiline çok uyan bir oyuncu. Sol ayaklı, genelde sağ kanatta oynuyor ama klasik çizgi kanadı gibi değil; daha çok içe kat eden, oyun kurulumuna katılan ve skor üreten bir hücumcu. Bu özellikler nedeniyle listeye alındı.