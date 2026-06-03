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Haberler Trabzonspor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Trabzonspor'a! Kulübü kapıyı yüksekten açtı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Trabzonspor'a! Kulübü kapıyı yüksekten açtı

Trabzonspor, İtalya Serie A ekibi Pisa forması giyen 2006 doğumlu merkez orta saha futbolcusu İsak Vural’ın transferi için yoğun şekilde bastırıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Trabzonspor'a! Kulübü kapıyı yüksekten açtı

Fırtına, geçmişte Fenerbahçe altyapısında da forma giymiş olan merkez orta saha oyuncusu İsak Vural için ciddi bir transfer operasyonu yürütüyor. Geleceğe yönelik potansiyelli bir kadro kurmayı hedefleyen Karadeniz devinin kurmayları, İtalyan kulübünün kapısını çaldı. 20 yaşındaki orta sahayı ucuza elden çıkarmak istemeyen Çizme temsilcisi yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde Pisa'nın inadını kıracak yeni bir formülle İtalyanların kapısını çalma düşüncesinde olduğu da öğrenildi.

15 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Geçen sezon şanssız bir diz sakatlığı yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan İsak Vural, buna rağmen Serie A'da Pisa formasıyla 15 maçta görev almayı başardı. Sahada kaldığı 752 dakikada oyun vizyonu ve 1.89'luk güçlü fiziğiyle dikkat çeken İsak, sezon bitiminde sosyal medyadan ayrılık sinyalleri vermişti.

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