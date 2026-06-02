Trabzonspor'da Cabral için geri sayım! Transfer o rakama tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Benfica'nın çift ayaklı sağ beki Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağlıyor. Bordo mavili kulübün devre arasında da çok istediği 23 yaşındaki oyuncu, Benfica'ya gitmişti. Ancak Cabral, kırmızı beyazlı takımda umduğunu bulamadı ve bir türlü göze giremedi. Bordo-mavililer sezon bitmeden Portekiz deviyle görüşmelere yeniden başlamış, daha önce 5 milyon euro civarında teklif yapılmıştı. Fiyat artırıldı ve geçen hafta Trabzonspor ile Benfica'nın Cabral için 8 milyon euro'ya anlaştığı belirtildi.

28 MAÇTA 12 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Benfica kanadını halleden Trabzonspor kurmayları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda fiyatını artırmasından çekindikleri 1.76 boyundaki savunmacı ile hemen masaya oturmuştu. Fırtına'nın sunduğu yıllık ücret, sözleşme süresi içeren paket teklif, Cabral tarafından büyük oranda olumlu karşılandı. Bu hafta yazışmalar bitecek. Cabral, modern beklerde aranan birçok avantaja sahip. İki ayağını da etkili kullanabilmesi sayesinde asıl bölgesi olan sağ bekin yanı sıra, sol bek ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Benfica ile kontratı 2030 yılına kadar devam ediyor. Fatih Tekke'nin istediği Cabral, geçen sezon 28 maçta 6 gol atarken, 6 asist yaptı.

6 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Bu sezon devre arasında Estrela'dan Benfica'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olan Cabral, Benfica'da çıktığı 12 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Portekiz devi ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

15 MİLYON EURO İSTİYORLARDI

Cabral için Benfica kapıyı 15 milyon euro seviyelerinden açtı. Sıkı pazarlıklar sonucunda bu rakam 8 milyona kadar çekildi. İlk etapta Trabzonspor'a gelme fikrine Dünya Kupası sonrası karar vermek istediğini söyleyen 23 yaşındaki sağ bek de ısrarlı talep sonucu teklifi büyük oranda kabul etti. Son görüşmelerin ardından Cabral'ın Dünya Kupası'na gitmeden önce imza atması sağlanacak.

SAVUNMA BLOĞU TAMAMLANDI

Trabzonspor'un Cabral transferine resmiyet kazandırması durumunda savunma bloğuna takviyeler büyük oranda tamamlanmış olacak. Bu bölgeye yabancı bir oyuncu takviyesi daha yapmayı düşünmeyen bordo-mavililer, yerli alternatiflerle buradaki kadroyu daha da güçlendirmek isteyecek.

HÜCUMU SEVİYOR

Cabral klasik bir savunmacı bekten çok dinamik, hücumu seven, çizgiye inen ve geçiş oyununda etkili bir futbolcu görüntüsü veriyor. Eğer takım ön alan baskısı yapan ve beklerini hücuma çıkaran bir sistem oynarsa ciddi katkı sağlayabilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

Çok yönlü: Sağ bek, sol bek, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor. Teknik direktörler için önemli bir alternatif.

Hızlı ve atletik: Açık alanda çok etkili. Topu alıp metrelerce taşıyabilen bir oyuncu.

Hücuma katkı veriyor: Bek olmasına rağmen gol ve asist üretebiliyor. Özellikle çizgiden bindirmeleri ve ceza sahasına koşuları dikkat çekiyor.

Agresif ve mücadeleci: İkili mücadelelerden kaçmayan, enerjisi yüksek bir futbolcu olarak tanımlanıyor.

Mental olarak güçlü: Alt liglerden Benfica'ya kadar yükselmesi çalışma disiplini ve özgüvenini gösteriyor.