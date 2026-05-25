Trabzonspor'da transferdeki hedef 4 yabancı yıldız!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, TFF’nin yeni sezonda yürürlüğe koyacağı 10+4 yabancı kuralına göre planlarını yapıyor. Bordo-mavililerde transfer döneminde kadroya 4 nokta atışı yabancı yıldızın eklenmesi hedefleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 06:50
Yeni sezonda yürürlüğe girecek 10+4 yabancı kuralı, Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. 2003 doğumlu ve daha genç oyuncuları kapsayan "artı 4" avantajını elindeki genç yeteneklerle kusursuz bir şekilde doldurmayı hedefleyen Bordo-mavililer, yeni sezonda yeni kupalara yelken açacak kadronun temellerini atıyor. Trabzonspor, yeni sezona hem dinamik hem de mali açıdan güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. Yapılan planlama doğrultusunda şu an bu kurala uyan 6 oyuncudan en az 3 tanesi kesinlikle takımda tutulacak ve gerekirse bir kontenjan oyuncusu transfer edilecek.

Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça'nın takıma vedasının ardından hücum hattını tamamen yenilemek isteyen yönetim, yabancı kontenjanındaki boşluğu direkt ilk 11'e etki edecek isimlerle dolduracak. Yapılan planlamaya göre Trabzonspor, transfer döneminde 1 forvet, hücuma güç katacak 2 kaliteli kanat ve savunmayı güvenceye alacak 1 yabancı bek transferi yapacak. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 yeni transferle kadronun iskeleti oluşacak.

LİSTEYE 3 İSİM HAZIR

TFF'nin genç oyuncu kuralından maksimum verim almak isteyen Trabzonspor; Pina, Batagov ve Nwaiwu'yu direkt olarak bu kontenjana dahil edecek. Böylece bu üç genç yetenek, ana kadrodaki yabancı sınırını işgal etmeden takımda kalmaya devam edecek. Ancak sezon başında bu üç isme ciddi teklifler gelirse yönetim değerlendirme yapacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
