Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor UEFA Fan Zone etkinliğinde Hami Mandıralı'dan flaş Fatih Tekke yorumu!

UEFA Fan Zone etkinliğinde Şöhretler Maçı'nda boy gösteren Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mandıralı özellikle bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 16:45
20 Mayıs Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde düzenlenen etkinlikte Hami Mandıralı özel röportajda Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi'nden Ömer Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

"Trabzonspor'un bu sezonki kısıtlı kadroyla iyi işler çıkardığını gördük. Ne söylersiniz?"

Hami Mandıralı: "Aynen katılıyorum. Fatih Tekke ve ekibi kısıtlı kadroya rağmen çok güzel bir sezon geçiyor. Tabii insanlar farklı algılayabilir yorumlayabilir ama bana göre başarılı bir sezon geçirdi Trabzonspor. Çünkü 12. adamı yoktu buna rağmen bana göre müthiş bir derece. Şampiyonluk Türkiye'de her şey ama bana göre Trabzonspor'un kadrosuna rağmen 3. olmak çok başarılı.

"İstikrarlı bir şekilde Fatih Tekke ile devam edilmeli mi? Trabzonspor'un potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?"

İstikrar istiyorsanız devam etmeli. Ama insanları biliyorsunuz, insanları mutlu etmek çok zor. Fatih Tekke benim kardeşim her platformda onu korumaya sahiplenmeye çalışıyorum dilim döndüğünce işini seven bir kardeşimiz. Güzel işler yaptı yönetim tabi buna karar verecek ama istikrar istiyorlarsa, başarı istiyorlarsa devam etmeli. Kadroyu da güçlendirmeli.

