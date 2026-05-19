Trabzon'un 6. kralı

19 Mayıs 2026 06:50
Paul Onuachu, Trabzonspor'da 6. gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı. Kulüp tarihinde daha önce 18 golle Necmi Perekli (1976-77), 25 golle Şota Arveladze (1995-96), 31 golle Fatih Tekke (2004-05), 33 golle Burak Yılmaz (2011-12) ve 24 golle Alexander Sörloth (2019-20) gol kralı oldu. Paul Onuachu, bu sezon 22 golle, Başakşehir'den Eldor Shomurodov'la krallığı paylaştı.