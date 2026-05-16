Ziraat Türkiye Kupası
Onuachu tarihe geçebilir

Ligin son haftası öncesinde 22 golle zirvede yer alan Paul Onuachu, yerini koruması halinde Trabzonspor’un Trendyol Süper Lig’deki 6. gol kralı olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu, yerini koruması halinde bu başarıyı kulüp tarihinde elde eden 6. oyuncu olacak. Nijeryalı yıldız, kiralık forma giydiği 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15 kez fileleri sarsarken, bu sezon 22 golle zirvede yer alıyor.

Attığı gollerle bordo-mavili takıma önemli katkı sağlayan 31 yaşındaki forvet, son haftalarda ise suskun. Ligde son 5 haftada bir maç sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, birinde ise dinlendirilerek yedek soyundurulan 2.01 boyundaki yıldızın zirvede rakipleriyle arasındaki fark azaldı. Onuachu'yu 21 golle Başakşehir'den Shomurodov, 19 gol ile Fenerbahçe'den Talisca takip ediyor. Son hafta gol krallığı yarışına da sahne olacak.

SON GOLÜ G.SARAY'A

Onuachu, en son 2-1 kazanılan G.Saray derbisinde fileleri sarstı. Bordo-mavililer, bu mücadeleden sonra Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra Konyaspor'a 2-1 kaybeden Fırtına, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, geçen hafta da Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Onuachu, Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle takımda yer almazken daha sonraki 3 karşılaşmada 90 dakika forma giydi, en son Beşiktaş derbisinde ise son 13 dakika oyuna dahil oldu.

LİGDEKİ 6. GOL KRALI OLABİLİR

Onuachu, kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösteren isim olabilir. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti. Nijeryalı santrfor, bu başarıyı göstermesi halinde kulüpte Şota ve Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı olacak.

GOLLERİN %36'SINA İMZA ATTI

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı. Ligde 33 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz devinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu oldu. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66'sını elde etti.

