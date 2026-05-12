Trabzonspor'dan Ramiz Zerrouki hamlesi!

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlaması kesinleşen, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cezayir basınında yer alan iddiaya göre Fırtına, Feyenoord'un ön liberosu Ramiz Zerrouki ile yakından ilgileniyor.

Bu sezonu Twente'de kiralık geçiren 28 yaşındaki yıldızın Feyenoord ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak Hollanda ekibi, 1.83 boyundaki oyuncuyu bu yaz döneminde satarak gelir elde etmek istiyor. Twente'de bu sezon 34 maça çıkan Amsterdam doğumlu olan Cezayirli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

FEYENOORD SATMAK İSTİYOR

Ön liberonun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen Zerrouki'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının Feyenoord yönetimi ile temas kurduğu ve şartları sorduğu öne sürüldü.

Cezayir Milli Takımı formasını 51 kez terleten tecrübeli futbolcu bu yaz Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Zerrouki, merkez orta saha pozisyonunda görev yapan teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu. Hollanda'da yetişti ve kariyerini disiplinli oyun yapısıyla geliştirdi. Özellikle pas kalitesi, oyun görüşü ve savunma katkısıyla dikkat çeken Zerrouki, orta sahada takımın temposunu ayarlayan isimlerden biri oymayı başardı.