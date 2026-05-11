Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Derbi kabusu bitti

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde önce Galatasaray’ı ardından Beşiktaş’ı mağlup ederek hem derbi hasretine hem de İstanbul deplasmanındaki kötü seriye son verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve gelişinin ardından derbilerde yaşadığı kötü tabloyu kısa sürede tersine çevirmeyi başardı. Bordo-mavili takımın başında tüm kulvarlarda çıktığı ilk 7 derbi maçında 5 yenilgi ve 2 beraberlik alan 48 yaşındaki teknik direktör, son iki karşılaşmada gelen galibiyetlerle dikkat çekti. İlk olarak Papara Park'ta Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 882 günlük derbi galibiyeti özlemini bitiren bordo-mavililer, önceki akşam da BeşiktaşDolmabahçe'de aynı skorla geçerek bu kez İstanbul'daki ezeli rakipleri karşısındaki 996 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırımayı bildi.

HASRET SONA ERDİ

Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbide Ernest Muçi ve Oleksandr Zubkov ön plana çıktı. Muçi, 7 maç aranın ardından gol sevinci yaşayarak ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Zubkov ise 10 maçlık gol orucunu derbide bozup, ligde 4 gole ulaştı. İki yıldız isim de gol hasretini derbide bitirmiş oldu

