Onana’ya piyango

Manchester United'ın Premier Lig'de ilk 4 sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi vizesi alması, Andre Onana için de önemli bir kazanç oldu. Trabzonspor'da kiralık oynayan Onana, Manchester United'ın Devler Ligi'ni garantilemesiyle maaşında yüzde 25'lik artışı garantiledi. Böylece Kamerunlu kalecinin ManU'daki maaşı yıllık 9.12 milyon euroya yükselecek. Trabzonspor'dan yıllık 5.2 milyon euro kazanan Andre Onana, kalırsa talebi artabilir.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
