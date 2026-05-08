Batagov’a operasyon

Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un Londra'da başarılı bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Batagov'a, sağ dizine yönelik artroskopik dış menisküs tamiri operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık ekibimizin kontrolünde rehabilitasyon sürecine başlanacak" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
