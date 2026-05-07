Trabzonspor'da gündem yeniden Cabral! Transfer formülü ortaya çıktı

Bordo-mavililer geçen sezon transfer etmek istediği ancak son anda Portekiz devi Benfica'ya kaptırdığı Sidny Lopes Cabral'dan vazgeçmedi. Karadeniz devinin kurmayları, Yeşil Burun Adaları asıllı 23 yaşındaki sağ beki bu kez renklerine bağlamak için oldukça kararlı. Yönetim, scout ekibinin çok beğendiği yetenekli oyuncuyu yeniden transfer listesinin en üst sıralarına yazdı. Portekiz basınından konu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında da Trabzonspor'un genç oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama veya doğrudan bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için çeşitli teklif paketlerini yaptığı dile getirildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bununla birlikte, aslen Yeşil Burun Adalı olan ancak Hollanda'da dünyaya gelen Cabral'ın, kariyerinin bir sonraki adımını ülkesi Hollanda'da atmak istediği öne sürüldü. Yönetimin, Benfica kulübü ile anlaşma zemini bulmasının ardından, Cabral'ı Türkiye'ye gelme konusunda ikna edeceği de vurgulandı. Hem sağ bekte hem de sol bek ve sol açıkta görev yapabilen çok yönlü oyuncunun, takımın oyun sistemine büyük bir dinamizm katacağı düşünülüyor. Benfica ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Cabral için Trabzonspor'un kiralama ve satın alma opsiyonu gibi çeşitli formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

26 MAÇTA 12 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon hem Estrela da Amadora hem de Benfica formalarıyla toplam 28 resmi maça çıkan Cabral, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Benfica'da 12 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist üreten oyuncu, zaman zaman etkili performanslar sergilese de istikrar yakalamakta zorlandı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

PINA'NIN SOL AYAKLISI

Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan ve 21 Mart'tan itibaren forma giyemeyen Cabral, Pina ile aynı milli takımda forma giyiyor. Genç futbolcu, adeta ''Pina'nın sol ayaklı versiyonu'' olarak gösteriliyor. Benfica, 6 milyon euro'ya almıştı.