Batu hayaline kavuştu

Trabzon'da yaşayan Gökhan Kırca ve Dilek Kırca'nın kanseri yenen çocukları Batu Kırca, bugün oynanan Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etti. Trabzonsporlu futbolcuların imzalı hediye forması ile maça gelen Batu, Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Batu, bordo-mavi renklerle hazırlanan özel tespihini Doğan'a hediye etti.
Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
