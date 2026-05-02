Trabzonspor'dan sağ beke Mithat Pala hamlesi! Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor

Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen mevkiler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Wagner Pina'dan başka elinde sağ bek olmayan Karadeniz devi, bu mevki için komşusu Çaykur Rizespor'a yöneldi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin istikrarlı bir çizgi tutturan Mithat Pala'yı beğendiği ve kadroya aldırmak için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Bunun üzerine bordo mavili yönetim, 25 yaşındaki sağ bek için Çaykur Rizespor'un kapısını çaldı.

DİSİPLİNLİ VE TEMPOLU BİR İSİM

1.72 boyundaki savunmacı; sol bek, ön libero ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Mithat Pala ayrıca oyun disiplini ve temposuyla da dikkat çekiyor. Bu sezon 31 maçta 3 gol 3 asistle oynayan futbolcu özellikle son Fenerbahçe maçında çok iyi performans sergilemişti. Çaykur Rizespor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mithat için Galatasaray da devrede. Değeri 1.8 milyon euro alarak gözüken 25 yaşındaki sağ bek, rakip atakları kesme konusunda başarılı. Özellikle doğru pozisyon almasıyla öne çıkar. Taktik sadakati yüksek, teknik direktörlerin sevdiği "görev adamı" tipi. Pas oyunu: Basit ama hatasız oynamayı tercih eder, riske girmez.