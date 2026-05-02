Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan sağ beke Mithat Pala hamlesi! Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor

Trabzonspor'da yeni sezon adına transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, kadrosunda Wagner Pina'dan başka sağ bek olmamasından dolayı Çayur Rizespor'da forma giyen Mithat Pala'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan Fırtına'da, belirlenen mevkiler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Wagner Pina'dan başka elinde sağ bek olmayan Karadeniz devi, bu mevki için komşusu Çaykur Rizespor'a yöneldi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin istikrarlı bir çizgi tutturan Mithat Pala'yı beğendiği ve kadroya aldırmak için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Bunun üzerine bordo mavili yönetim, 25 yaşındaki sağ bek için Çaykur Rizespor'un kapısını çaldı.

DİSİPLİNLİ VE TEMPOLU BİR İSİM

1.72 boyundaki savunmacı; sol bek, ön libero ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Mithat Pala ayrıca oyun disiplini ve temposuyla da dikkat çekiyor. Bu sezon 31 maçta 3 gol 3 asistle oynayan futbolcu özellikle son Fenerbahçe maçında çok iyi performans sergilemişti. Çaykur Rizespor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mithat için Galatasaray da devrede. Değeri 1.8 milyon euro alarak gözüken 25 yaşındaki sağ bek, rakip atakları kesme konusunda başarılı. Özellikle doğru pozisyon almasıyla öne çıkar. Taktik sadakati yüksek, teknik direktörlerin sevdiği "görev adamı" tipi. Pas oyunu: Basit ama hatasız oynamayı tercih eder, riske girmez.

F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CHP’li Hasbi Dede’nin 8 çelişkisi dosyada: Kamera ve personel ifadeleri savunmasını çökertti | Taciz dosyasında kritik mesaj: “Kabul et, konuyu kapat”
G.Saray'dan eski F.Bahçeli yıldıza transfer kancası!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:32
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı! 01:31
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 01:13
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok 01:13
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
Daha Eski
Tedesco'ya coşkulu karşılama! Tedesco'ya coşkulu karşılama! 01:13
G.Saray'a Onyedika müjdesi! G.Saray'a Onyedika müjdesi! 01:13
3 puan Rize'nin! 3 puan Rize'nin! 01:13
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! 01:13
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! 01:13
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! 01:13