Gözler Onuachu’da

Karadeniz devinde gözler son 3 maçta gol atamayan Paul Onuachu'ya döndü. Süper Lig'de 27 maçta 22 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı forvet, bugün Göztepe karşısında suskunluğunu bozmak istiyor. Ligde toplam 2 bin 329 dakika sahada kalan 2.01, her 106 dakikada bir fileleri sarstı, maç başına 0.8 gol ortalaması yakaladı. Tüm kulvarlarda ise 31 maçta 24 gol ve 2 asistlik performansa ulaşan Onuachu bugün yine Fırtına'nın en büyük kozu.

REKORU ELE GEÇİRDİ

Ligde daha önce bir sezonda en fazla kafa golü atan takımlar arasında 2014-15 sezonunda Trabzonspor ve 2017-18'de Beşiktaş, 19'ar golle zirvede yer alıyordu. Fırtına, bu sezon kaydettiği 20 kafa golüyle söz konusu eşitliği aşarak rekor kırdı.

BEKLENTİLERİ ÇOKTAN AŞTI

Onuachu'nun gol performansı, istatistiklere de net şekilde yansıdı. Nijeryalı forvet, Süper Lig'de 16.40 gol beklentisine karşılık 22 gol atarak beklentileri aştı. Maç başına 3.0 şut ve 1.5 isabetli şut ortalamasıyla oynayan 2.01 boyundaki yıldızın, pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 28 oldu.

CEZA ALANINDA BÜYÜK TEHDİT

Paul Onuachu'nun gollerinin büyük bölümü ceza sahası içinden geldi. Nijeryalı santrfor, ligde attığı 22 golün 21'ini ceza sahası içinden kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 kafa golüyle de takımın hava toplarındaki en önemli silahı oldu. Sağ ayağıyla 13 gol atan Onuachu, sol ayağıyla henüz gol bulamadı.

FİZİK GÜCÜ İLE ÖNE ÇIKTI

Onuachu, sadece gol sayısıyla değil, ceza sahasındaki fiziksel etkisiyle de Trabzonspor'un oyun planında önemli yer tutuyor. Nijeryalı futbolcu, maç başına 4.2 hava topu kazanırken; bu alanda yüzde 63 başarı oranı yakaladı. Buna karşın yerdeki ikili mücadelelerde yüzde 33 başarı oranında kaldı.

KAFA İLE AFFETMİYOR

Fırtına'nın hava toplarındaki üstünlüğünün en önemli etkenlerinden birisi olan Onuachu, 22 golle ligde krallık yarışında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 9'unu kafa ile kaydetti. 6 penaltı golüne imza atan Nijeryalı, 7 golü ise ayak ile attı.

AUGUSTO TAKİP ETTİ

Onuachu'yu, Augusto takip etti. 5 kafa golü atan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra savunmadan hücuma destek veren Nwaiwu 3, Savic ve Ozan Tufan 1'er gole imza attı. Devre arasında ayrılan Sikan da 1 kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.