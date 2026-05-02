Divan toplanıyor

Trabzonspor'da 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak toplantının gündeminde Divan Başkanlık Kurulu faaliyet raporu ile mali, idari ve sportif konular yer alıyor. Başkan Ertuğrul Doğan da üyelere seslenecek.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'da 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak toplantının gündeminde Divan Başkanlık Kurulu faaliyet raporu ile mali, idari ve sportif konular yer alıyor. Başkan Ertuğrul Doğan da üyelere seslenecek.